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Вчера, 17:01

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 24.02.2025. По состоянию на 15.00 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3293 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,3%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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