На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали помидоры, картофель и бананы

С 3 по 10 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала капуста (на 7,85%, до 52,77 руб. за кг), ...13.02.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали капуста, картофель и черный чай
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. С 3 по 10 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала капуста (на ...06.02.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы и сахар
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. С 27 января по 3 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали ...24.11.2022 На Среднем Урале огурцы за неделю подорожали на 20%
С 14 по 21 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 20,48%, до 111,79 руб. за кг), ...03.11.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. С 24 по 31 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свеклу (на ...