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Вчера, 12:04

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали помидоры, картофель и бананы

С 10 по 17 февраля 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали помидоры (на 5,37%, до 267,05 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе сильно подорожали картофель (+3,31%, до 57,59 руб. за кг), бананы (+2,29%, до 174,14 руб. за кг) и свежая белокочанная капуста (+2,13%, до 53,84 руб.).
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