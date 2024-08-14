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Работу кафе «Ташкент» в Екатеринбурге приостановили на 85 дней из-за антисанитарии

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Судебные приставы приостановили работу кафе «Ташкент» в Екатеринбурге на 85 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Речь идет о кафе на ул. Техническая, 23. Отмечается, что собственник точки общепита нарушил требования к организации питания населения в специально оборудованных местах.

«Индивидуальный предприниматель предупрежден об административной ответственности в случае возобновления деятельности. Решение суда вынесено», — говорится в сообщении.
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