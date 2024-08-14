Работу кафе «Ташкент» в Екатеринбурге приостановили на 85 дней из-за антисанитарии

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Сотрудники Карпинского районного отделения ГУ ФССП России по Свердловской области ...24.01.2022 В Екатеринбурге на три месяца приостановили деятельность кафе «Навруз» из-за нарушения санитарных норм
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность кафе «Навруз» (ул. Данилы ...26.02.2019 В Каменске-Уральском приостановлена работа кафе «Шаурма» из-за антисанитарии
УрБК, Каменск-Уральский, 26.02.2019. Судебные приставы Каменск-Уральского закрыли на 90 суток павильон общественного ...27.10.2017 В Кировском районе Екатеринбурга приостановлена деятельность кафе с восточной кухней
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2017. В Екатеринбурге судебными приставами Кировского районного отдела по решению суда ...21.09.2017 В Екатеринбурге приостановлена на 90 суток деятельность кафе «Перекресток»
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского районного отдела по решению суда ...