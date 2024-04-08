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Вчера, 09:39

Государственные закупки систем видеонаблюдения в 2024 году выросли до 130 млрд рублей

УрБК, Москва, 24.02.2025. Государственные закупки систем видеонаблюдения в 2024 году увеличились до 130,1 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Контур. Закупки».

Госорганы за год закупили 9,7 тыс. единиц систем наблюдения и фотофиксации на общую сумму в 46,4 млрд руб. По сравнению с 2023 годом показатель в натуральном выражении вырос на 6%, в денежном — 21,8%.

Госкомпании приобрели 6,8 тыс. устройств на 83,7 млрд руб. За год показатели увеличились на 6% и 131,3% соответственно.

Среди госкомпаний крупнейшими заказчиками стали РЖД (контракт на 21 млрд руб. на услуги по обеспечению транспортной безопасности на объектах) и «Ростелеком — Цифровые регионы» (на 2,4 млрд руб. на услуги по технической поддержке систем видеонаблюдения).

Участники рынка связывают рост закупок в данном сегменте с восстановлением закупочной активности, модернизацией оборудования, а также с подорожанием электронной компонентной базы, ростом курса валют и удорожанием логистики.
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