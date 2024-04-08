Государственные закупки систем видеонаблюдения в 2024 году выросли до 130 млрд рублей

УрБК, Москва, 08.04.2024. В 2023 году импорт оригинального оборудования в виде базовых станций связи и их компонентов в ...

Импорт в РФ оборудования для станций связи в денежном эквиваленте вырос на 56%

УрБК, Москва, 11.03.2024. Россия в 2023 году заработала на поставках нефти, газа и угля в дружественные страны почти ...

Россия в прошлом году заработала на продаже углеводородов в дружественные страны 187 млрд долл. США

В Свердловской области выявили сомнительные закупки к ЧМ-2018 на сумму 28 млрд рублей

УрБК, Москва, 31.03.2016. По итогам 2015 года при выполнении федерального государственного заказа было обнаружено 500 ...

По итогам 2015 года выявлено нарушений при госзакупках на 125 млрд рублей

DSM Group: В 2015 году цены на жизненно важные лекарства в России выросли на 10,3%

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2016. По итогам 2015 года цены на лекарства в России выросли на 10,3%, что чуть ниже общей ...