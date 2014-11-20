В России второй год подряд продолжают снижаться цены на гречу

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УрБК, Москва, 20.11.2014. На российский продовольственный рынок могут направить запасы гречки из Росрезерва, пишет ...

ФАС РФ: Объективных оснований для повышения цен на гречку нет

УрБК, Москва, 03.11.2011. Федеральная антимонопольная служба РФ в рамках проводимого совместно со своими ...

Российский зерновой союз прогнозирует снижение закупочных цен на гречку в 1,5–2 раза

УрБК, Москва, 26.07.2011. Закупочные цены на гречку в этом году могут упасть в 1,5–2 раза. Об этом сообщил «Финмаркету» ...

Цена гречневой крупы на оптовом рынке превысила 80 рублей за килограмм

На минувшей неделе оптовые цены на гречневую крупу «пробили» 80-рублевый потолок — средняя цена составила 81 рубль за 1 ...

В 2010 году объем экспорта гречки из России вырос на 60%

УрБК, Москва, 08.12.2010. Россия в январе — октябре текущего года увеличила объем поставок гречневой крупы в страны ...