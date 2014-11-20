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В России второй год подряд продолжают снижаться цены на гречу

УрБК, Москва, 21.02.2025. В России второй год подряд продолжают снижаться цены на гречу из-за рекордного урожая и большого объема запасов крупы. Такие данные приводят аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Благодаря рекордному урожаю 2022-2023 годов и большому объему запасов, цены на гречку снижаются уже два года подряд. Медианная цена за 1 кг крупы составила 81 руб., что на 3% ниже, чем в прошлом году в то же время», — передает РИА «Новости» выводы экспертов. В рамках исследования аналитики изучили средние чеки за период с 1 января по 15 февраля 2024 и 2023 года.

Согласно прогнозу исследователей, цены на гречневую крупу останутся стабильными до конца квартала или даже I полугодия текущего года. Однако из-за снижения посевов в 2024 году далее ожидается повышение цен, добавляют эксперты. В тоже время, количество покупок гречки оказалось выше на 5% в сравнении год к году. Причиной такой ценовой политики стал большой объем предложения, т.к. у поставщиков есть существенный объем запасов крупы.
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