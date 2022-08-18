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В Свердловской области Россельхознадзор заморозил действие декларации на 600 т зерна производителя ООО «Никольское»

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2025. В Свердловской области Россельхознадзор заморозил действие декларации на 600 т зерна производителя ООО «Никольское» из Сысертского района, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Во время проверки, 14 февраля, сотрудники ведомства установили, что компания зарегистрировала декларацию о соответствии на партию ячменя кормового урожая 2024 года, но не указала полный перечень необходимых испытаний для проверки безопасности зерна.

«Анализ протоколов показал, что не были проведены обязательные исследования на содержание афлатоксинов В1, В2, G1 и G2, 2,4-Д кислоты, ее солей и эфиров, а также генно-модифицированных организмов (ГМО). Изготовителю зерна было выдано предостережение о недопустимости нарушений», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее Россельхознадзор аннулировал у местного производителя «Галкинское» декларацию о соответствии на партию зерна пшеницы объемом 9 тыс. тонн.
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