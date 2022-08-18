В Свердловской области Россельхознадзор заморозил действие декларации на 600 т зерна производителя ООО «Никольское»

УрБК, Москва, 18.08.2022. Российские власти приобрели первую партию зерна объемом 1 тыс. 350 т в государственный ...16.02.2015 Россия в феврале экспортировала около 300 тыс. т зерна
УрБК, Москва, 16.02.2015. С 1 по 11 февраля 2015 года Россия экспортировала 296 тыс. т пшеницы, в том числе пшеницы — ...26.01.2015 Россия увеличила экспорт зерна почти на 30%
УрБК, Москва, 26.01.2015. Россия с 1 июля 2014 года экспортировала более 22 млн т. зерна. Это на 5 млн т. больше, чем ...28.11.2014 Минсельхоз РФ: качество зерна остается на низком уровне
УрБК, Москва, 28.11.2014. Качество зерна в России, несмотря на увеличение доли продовольственной пшеницы, остается на ...03.08.2010 Министерство сельского хозяйства РФ снизило прогноз урожая зерна до 70—75 млн. тонн
УрБК, Москва, 03.08.2010. Урожай зерна в России в 2010 году составит от 70 до 75 миллионов тонн зерна, сообщает РИА ...