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Свою кредитную историю могут проверить 89,4% россиян

УрБК, Москва, 20.02.2025. Как проверить свою кредитную историю, знают 89,4% россиян. За прошлый год доля финансово грамотных россиян выросла на 11,3 п.п., пишут «РИА Новости» со ссылкой на аналитику сервиса «Робот Займер».

27,2% опрошенных мониторят свою кредитную историю раз в год, 25,9% — раз в полгода, 16,2% — чаще, чем раз в полгода, еще 15,5% подают запрос в бюро кредитных историй (БКИ) раз в несколько лет и 15,2% пока не запрашивали кредитный отчет.

Доля респондентов, не интересующихся своей кредитной историей, снизилась за отчетный период на 14 п. п.
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