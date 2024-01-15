Свою кредитную историю могут проверить 89,4% россиян

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Свердловской области в 2023 году 257,2 тыс. человек получили в Национальном бюро ...31.03.2017 Юридические лица смогут получить в УБРиР свои кредитные истории
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2017. Уральский банк реконструкции и развития в партнерстве с НБКИ начал предоставлять своим ...09.03.2017 УБРиР начал предоставлять юрлицам кредитные истории из НБКИ
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Национальное бюро кредитных историй ...17.06.2013 С 2007 года доля самых закредитованных россиян увеличилась в 35 раз
УрБК, Москва, 17.06.2013. Доля самых закредитованных россиян, имеющих кредитные истории более чем в пяти финансовых ...31.05.2011 71% россиян не хотят заводить кредитную карту
71% россиян отказались бы открыть кредитную карту, если такое предложение поступило бы от банка. Положительно ...