Свою кредитную историю могут проверить 89,4% россиян

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71% россиян не хотят заводить кредитную карту

71% россиян отказались бы открыть кредитную карту, если такое предложение поступило бы от банка. Положительно ...