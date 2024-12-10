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Глава Центробанка прокомментировала статистику по кибермошенничеству за 2023-2024 годы

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала статистику по кибермошенничеству за 2023-2024 годы во время доклада на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

Из обзора регулятора следует, что в 2024 году объем мошеннических операций составил 27,5 млрд руб. Это на 74,3% превышает данные 2023 года (15,8 млрд руб.). В прошлом году банкиры вернули клиентам 2,7 млрд руб. (или 9,9% от общего объема операций), в 2023 году — 1,4 млрд руб. (8,7%).

«По нашей оценке, многие банки в 2023 году занижали уровень кибермошенничества, который существовал. Мы выяснили, что один из крупных банков системно не регистрировал все операции без согласия и не направлял в базу данных обращения обманутых клиентов под тем предлогом, что человек, пусть под влиянием обмана, но сам перевел — где же здесь «без согласия», — сказала Э. Набиуллина, отметив, что регулятору пришлось применять надзорные меры к некоторым финансовым учреждениям.

По ее мнению, в текущей экономической ситуации Центробанку, органам власти и правоохранительным структурам необходимо объединить силы для эффективной борьбы с кибермошенничеством. Также снизить число случаев мошенничества могут «спецкнопка» в приложениях банков и запрет на спам-звонки, введение которого ожидается летом текущего года.
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