Глава Центробанка прокомментировала статистику по кибермошенничеству за 2024-2023 годы

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала статистику по ...Сегодня, 14:45 В Екатеринбурге стартовал форум «Кибербезопасность в финансах»
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В Екатеринбурге на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» стартовал форум «Кибербезопасность в ...10.12.2024 Мошенники в III квартале похитили у клиентов банков 9,3 млрд рублей
УрБК, Москва, 10.12.2024. В III квартале 2024 года злоумышленники похитили у клиентов банков 9,3 млрд руб., что в 1,9 ...25.12.2023 В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей
УрБК, Москва, 25.12.2023. В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ...12.04.2023 Отток капитала из РФ в 2022 году составил 1 млрд долл. США
УрБК, Москва, 12.04.2023. Отток капитала из России в 2022 году оценивается в сумму порядка 1 млрд долл. США. Об этом ...