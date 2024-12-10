Глава Центробанка прокомментировала статистику по кибермошенничеству за 2024-2023 годы

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала статистику по кибермошенничеству за 2024-2023 годы во время доклада на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».



Из обзора регулятора следует, что в 2024 году объем мошеннических операций составил 27,5 млрд руб. Это на 74,3% превышает данные 2023 года (15,8 млрд руб.). В прошлом году банкиры вернули клиентам 2,7 млрд руб. (или 9,9% от общего объема операций), в 2023 году — 1,4 млрд руб. (8,7%).



«По нашей оценке, многие банки в 2023 году занижали уровень кибермошенничества, который существовал. Мы выяснили, что один из крупных банков системно не регистрировал все операции без согласия и не направлял в базу данных обращения обманутых клиентов под тем предлогом, что человек, пусть под влиянием обмана, но сам перевел — где же здесь «без согласия», — сказала Э. Набиуллина, отметив, что регулятору пришлось применять надзорные меры к некоторым финансовым учреждениям.



По ее мнению, в текущей экономической ситуации Центробанку, органам власти и правоохранительным структурам необходимо объединить силы для эффективной борьбы с кибермошенничеством. Также снизить число случаев мошенничества могут «спецкнопка» в приложениях банков и запрет на спам-звонки, введение которого ожидается летом текущего года.