МФК «Займер» оштрафовали на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки и смс свердловчанке

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2025. Судебные приставы оштрафовали ООО МКК «Веритас» за навязчивые звонки жительнице ...15.01.2025 В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. рублей за навязчивые звонки клиентке
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. В Свердловской области банк оштрафовали на 75 тыс. руб. за навязчивые звонки клиентке. ...19.11.2024 В Екатеринбурге банк выплатил 150 тыс. рублей штрафа за навязчивые звонки своему клиенту
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2024. В Екатеринбурге банк выплатил 150 тыс. руб. штрафа за навязчивые звонки своему клиенту ...26.01.2024 В Екатеринбурге «МФК Новое Финансирование» оштрафовали на 150 тыс. рублей за навязчивые звонки клиенту
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. В Екатеринбурге ООО «МФК Новое Финансирование» заплатит штраф за навязчивые телефонные ...13.07.2021 В Екатеринбурге компанию «Империал» оштрафовали на 200 тыс. рублей за навязчивые звонки должнику
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. В Екатеринбурге ООО «Империал» оштрафовали на 200 тыс. руб. за навязчивые звонки и ...