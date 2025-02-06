МФК «Займер» оштрафовали на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки и смс свердловчанке

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. ПАО МФК «Займер» оштрафовали на 100 тыс. рублей за навязчивые звонки и смс жительнице Свердловской области, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.



Женщина заключила с микрофинансовой компанией договор займа, по которому образовалась просроченная задолженность.



«На сотовый телефон девушки стали поступать звонки и смс. Звонивший в грубой форме требовал вернуть долг, более восьми раз в месяц (39 взаимодействий за месяц), что нарушает Федеральный закон № 230-ФЗ», — говорится в сообщении.