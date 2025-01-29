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Ввод жилья в Свердловской области в январе снизился на 28%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. В январе 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 338,5 тыс. кв. м жилья. Это на 28,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками за отчетный период введено 295 тыс. кв. м жилья, что на 25,2% меньше уровня января 2024 года.
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