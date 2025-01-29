Ввод жилья в Свердловской области в январе снизился на 28%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В январе-декабре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 3 млн 350 тыс. кв. м ...16.12.2024 Ввод жилья в Свердловской области в январе-ноябре снизился на 1%
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В январе-ноябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 844 тыс. кв. м ...15.11.2024 Ввод жилья в Свердловской области в январе-октябре снизился на 3,6%
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. В январе-октябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 601 тыс. кв. м ...15.11.2024 Ввод жилья в Свердловской области в январе-октябре снизился на 3,6%
В январе-октябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 601 тыс. кв. м жилья. Это на 3,6% меньше, чем за ...16.10.2024 Ввод жилья в Свердловской области в январе-сентябре снизился на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. В январе-сентябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 421 тыс. кв. м ...