Ввод жилья в Свердловской области в январе-ноябре снизился на 1%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. В январе-октябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 601 тыс. кв. м ...15.11.2024 Ввод жилья в Свердловской области в январе-октябре снизился на 3,6%
В январе-октябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 601 тыс. кв. м жилья. Это на 3,6% меньше, чем за ...16.10.2024 Ввод жилья в Свердловской области в январе-сентябре снизился на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. В январе-сентябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 421 тыс. кв. м ...15.12.2023 Ввод жилья на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 13,4%
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. В январе-ноябре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 874,5 тыс. кв. м. ...19.12.2019 Ввод жилья в Свердловской области в январе-ноябре вырос на 11,5%
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. В январе-ноябре 2019 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 673,4 тыс. кв. м. ...