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Ввод жилья в Свердловской области в январе-ноябре снизился на 1%

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В январе-ноябре 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 2 млн 844 тыс. кв. м жилья. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками за отчетный период введено 1 млн 601 тыс. кв. м жилья, что на 13,6% больше уровня аналогичного периода предыдущего года.

На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства в январе-ноябре 2024 года приходилось 56,3% (в январе-ноябре 2023 года — 49%).
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