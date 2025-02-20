УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 15:10

Ввод жилья в Свердловской области в январе-июле снизился на 6,6%

В январе-июле 2025 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 839 тыс. кв. м жилья. Это на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками за отчетный период введено 1 млн 293,6 тыс. кв. м жилья, что на 0,7% меньше уровня аналогичного периода предыдущего года.

На долю индивидуального жилья в общем объеме жилищного строительства в январе-июле 2025 года приходилось 70,3% (в январе-июле 2024 года — 66,1%).
