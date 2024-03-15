Средний возраст частных инвесторов в РФ снизился до 36 лет

УрБК, Москва, 15.03.2024. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал инициативу о продлении ограничений для ...16.08.2023 Московская биржа зафиксировала рекорд активности частных инвесторов 14 августа
УрБК, Москва, 16.08.2023. Московская биржа отметила рекордную активность частных инвесторов 14 августа. В этот день ...13.07.2018 В Свердловской области за год число работающих пенсионеров выросло на 1,32%
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2018. Число работающих пенсионеров в Свердловской области ко II кварталу 2018 года ...14.06.2012 МВФ: пенсионный возраст в России нужно повышать до 63 лет
УрБК, Москва, 14.06.2012. Международный валютный фонд считает, что пенсионный возраст в России необходимо увеличить к ...10.02.2011 В 2010 году средний возраст автомобилей на вторичном рынке России снизился на 2 года
УрБК, Москва, 10.02.2011. В 2010 году средний возраст автомобилей на вторичном рынке России сократился на 2 года и 2 ...