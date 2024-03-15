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Вчера, 12:58

Средний возраст частных инвесторов в РФ снизился до 36 лет

УрБК, Москва, 19.02.2025. Средний возраст частных инвесторов в РФ за последние три года снизился с 39 до 36 лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Лаборатории финансовой грамотности Центрального университета.

Доля инвесторов-женщин за аналогичный период выросла с 42% до 45%.

«Особенно заметен рост числа женщин среди начинающих инвесторов, говорится в исследовании: это связано с развитием финансовой грамотности и упрощением инструментов инвестора», — отмечают авторы статьи.
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