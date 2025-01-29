УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:58

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,6%

УрБК, Москва, 18.02.2025. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3325 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,6%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 29.01.2025. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 940 пунктов. С момента ...

22.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,1%

УрБК, Москва, 22.01.2025. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 968 пунктов. С момента ...

17.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 17.01.2025. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 934 пунктов. С момента ...

13.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 13.01.2025. По состоянию на 15.22 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 846 пунктов. С момента ...

10.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,2%

УрБК, Москва, 10.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 806 пунктов. С момента ...

Популярные новости
23.01.2025Молочные споры24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города24.01.2025Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов28.01.2025Инфляция стала двузначной
Архив новостей
Февраль 2025 (331)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18