ФНС планирует к концу года отказаться от большинства деклараций по налогу на доходы физлиц

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Налоговая инспекция напомнила жителям Свердловской области о порядке уплаты налога на доходы с банковских вкладов в 2024 году

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В России сегодня завершается срок уплаты НДФЛ

УрБК, Москва, 15.07.2020. Сегодня, 15 июля, в России заканчивается срок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), ...

В России с 2020 года освободили от уплаты НДФЛ отдельные категории граждан

УрБК, Москва, 30.09.2019. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты ...

ФНС России ожидает в 2018 году роста платежей по НДФЛ на 6%

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2018. В 2018 году по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) будет уплачено в бюджет 65,5 млрд ...

Ставки по вкладам до 18,25% не будут облагаться налогом

УрБК, Москва, 23.12.2014. Госдума на пленарном заседании поддержала поправку в Налоговый кодекс, освобождающую от ...