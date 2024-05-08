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Вчера, 14:02

ФНС планирует к концу года отказаться от большинства деклараций по налогу на доходы физлиц

УрБК, Москва, 18.02.2025. Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует к концу 2025 года отказаться от большинства деклараций по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), пишет РБК.

Ведомство намерено ввести бездекларационный порядок расчета и уплаты НДФЛ хотя бы для основных видов доходов, которые сейчас декларируются.

В настоящее время самостоятельно подавать декларацию 3-НДФЛ нужно при получении дохода от аренды недвижимости, от ее продажи, процентов по вкладам в иностранных банках и так далее.

Предполагается, что это решение облегчит жизнь как самим гражданам, так и контролирующим органам.
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