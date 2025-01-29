Свердловская прокуратура за 2024 год помогла погасить долги по зарплате на 900 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. Прокуратура Ачитского района заставила МУП ЖКХ «Ачитского муниципального округа» ...16.01.2025 В Екатеринбурге прокуратура заставила предприятие погасить задолженность по зарплате перед работником в размере 1,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025. Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга заставила предприятие погасить ...28.12.2021 В Екатеринбурге прокуратура помогла сотрудникам предприятия «Проминвест» добиться выплат по зарплате на 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2021. В Екатеринбурге прокуратура помогла сотрудникам банкротящегося ООО «Проминвест» ...17.03.2016 Верхотурское лесничество оштрафовано за нарушения трудового законодательства
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2016. Госинспекция труда в Свердловской области выявила нарушения трудового законодательства ...10.03.2011 В отношении ООО «АвтоТПК» возбуждено административное дело о нарушении законодательства об охране труда
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2011. В ходе прокурорской проверки на предприятии ООО «АвтоТПК» обнаружена задолженность по ...