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Свердловская прокуратура за 2024 год помогла погасить долги по зарплате на 900 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. Прокуратура Свердловской области за 2024 год помогла погасить долги по зарплате на общую сумму 894,1 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

«К административной ответственности было привлечено 322 лица, возбуждено 15 уголовных дел», — говорится в сообщении.

После рассмотрения актов реагирования, представленных прокуратурой, 939 работников прошли обучение по правилам охраны труда, 888 человек получили средства индивидуальной и коллективной защиты, специальная оценка условий труда была проведена на 194 рабочих местах, а также организованы 482 медицинских осмотра и психосвидетельствования.
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