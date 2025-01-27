Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области за месяц снизился до 3,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области в январе составил 3,4 млн руб., говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 11%. В декабре средний чек составлял 3,81 млн руб. Средний срок ипотечного кредита на Среднем Урале за месяц снизился с 266 до 232 месяцев.

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