Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области за месяц снизился до 3,4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. В Свердловской области средний размер потребительского кредита в декабре прошедшего ...19.07.2024 На Южном Урале средний срок ипотечного кредита в июне составил более 23 лет
УрБК, Челябинск, 19.07.2024. В Челябинской области объем выданных ипотечных кредитов в июне 2024 года составил 15,63 ...30.06.2020 Средний размер ипотечного кредита в РФ в мае вырос на 2,9%
УрБК, Москва, 30.06.2020. Средний размер ипотечного кредита в РФ в мае 2020 года вырос на 2,9% по сравнению с ...21.05.2018 Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области составляет более 1,3 млн рублей
УрБК, Челябинск, 21.05.2018. Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области в I квартале 2018 года составил 1 ...31.03.2017 НБКИ: За год размер среднего ипотечного займа в Свердловской области вырос на 13,1%
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2017. За прошедший год средний размер ипотечного кредита в Свердловской области составил 1 ...