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В Екатеринбурге в районе Базового переулка и Сибирского тракта построят жилье и детский сад на 350 мест

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. В Екатеринбурге в районе Базового переулка, Сибирского тракта и проектируемой улицы построят жилые дома и детский сад на 350 мест. Проект межевания этой территории утвердил глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики города.

Проект также включает благоустройство дворов, создание внутриквартальных проездов и наземных парковок. Он будет реализован в три этапа.
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