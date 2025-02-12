В Екатеринбурге в районе Базового переулка и Сибирского тракта построят жилье и детский сад на 350 мест

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. В Екатеринбурге в районе Базового переулка, Сибирского тракта и проектируемой улицы построят жилые дома и детский сад на 350 мест. Проект межевания этой территории утвердил глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики города.



Проект также включает благоустройство дворов, создание внутриквартальных проездов и наземных парковок. Он будет реализован в три этапа.