В Екатеринбурге в районе Базового переулка и Сибирского тракта построят жилье и детский сад на 350 мест

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два новых детских сада на 400 мест. ...12.02.2025 В Екатеринбурге стартовал аукцион по двум площадкам КРТ
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. В Екатеринбурге начался аукцион по двум новым площадкам комплексного развития ...23.01.2025 В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Екатеринбурге построят новый квартал на месте промзоны у ЦПКиО. Городские власти ...30.08.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию территории в границах улиц Активистов, Яламова и Базового переулка
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по развитию пространства в границах ...29.01.2024 Екатеринбургские власти утвердили планировку нового жилого квартала в районе Сибирского тракта
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об утверждении проекта ...