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Сегодня, 16:55

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 5,7%

УрБК, Москва, 13.02.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3198 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 5,7%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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