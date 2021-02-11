В Нижнем Тагиле выставили на продажу ликеро-водочный завод за 100 млн рублей

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УрБК, Екатеринбург, 11.08.2015. В Екатеринбурге выставлен на продажу производственно-складской комплекс, расположенный ...

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Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области будет рассмотрено дело, где истцом выступает ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», а ответчиком — ООО «Омега Опт Трейдинг»

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2009. Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится слушание дела А60-24594/09, ...