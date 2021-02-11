В Нижнем Тагиле выставили на продажу ликеро-водочный завод за 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2021. Завод малой металлургии, расположенный в Серове, выставлен на продажу на сайте «Авито». ...29.01.2016 Свердловские власти выставили на продажу типографии в Нижнем Тагиле и Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2016. Свердловские власти выставили на продажу две типографии: в Нижнем Тагиле и ...11.08.2015 В Екатеринбурге выставлен на продажу складской комплекс в районе Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2015. В Екатеринбурге выставлен на продажу производственно-складской комплекс, расположенный ...13.10.2010 ФАС РФ: Введение в оборот водки Berloga — акт недобросовестной конкуренции по отношению к водке Beluga
УрБК, Москва, 13.10.2010. ФАС РФ признала действия ООО «Рудо-НД», связанные с введением в гражданский оборот на ...24.09.2009 Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области будет рассмотрено дело, где истцом выступает ОАО «Мариинский ликеро-водочный завод», а ответчиком — ООО «Омега Опт Трейдинг»
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2009. Сегодня в Арбитражном суде Свердловской области состоится слушание дела А60-24594/09, ...