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Сегодня, 13:02

В Нижнем Тагиле выставили на продажу ликеро-водочный завод за 100 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. В Нижнем Тагиле на продажу выставлен ликеро-водочный завод стоимостью 100 млн руб., сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на популярную платформу объявлений.

Предлагается к приобретению готовый бизнес, включающий производство, хранение и поставку алкогольной продукции. Лицензия завода действует до 23 января 2029 года. В состав комплекса входят земельный участок площадью 6,1 тыс. кв. м и четыре отдельных здания.

Основное здание имеет площадь 4,3 тыс. кв. м, спиртохранилище — 460 кв. м, офисно-складской корпус — 2,1 тыс. кв. м. Кроме того, на территории завода оборудована эстакада для автомобильных и железнодорожных погрузочных работ.
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