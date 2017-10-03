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Банк России за год получил более 155 тыс. запросов от МВД в связи с мошенничеством

УрБК, Москва, 12.02.2025. Банк России за год получил более 155 тыс. запросов от МВД в связи с мошенничеством. Об этом пишет «Комсомольская правда», цитируя слова заместителя председателя Центробанка Германа Зубарева.

По его словам, в информационных базах и системах защиты банков ведется учет, в том числе, и запросов от правоохранительных органов с информацией о лицах, вероятно причастных к хищению средств. Он отметил, что данные, необходимые для расследования, сотрудники внутренних дел могут получить в течение минуты.

Зампред ЦБ также сообщил, что за 2024 год «черный список» увеличился почти в полтора раза. На данный момент в нем находятся несколько сотен тысяч реквизитов. Среди лиц, попадающих в этот список, есть, в том числе, посредники, помогающие злоумышленникам обналичивать средства. При поступлении их данных в базу кредитные организации блокируют их карты и доступ к онлайн-банкингу, чтобы предотвратить вывод похищенных средств.
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