Банк России за год получил более 155 тыс. запросов от МВД в связи с мошенничеством

Материалы по теме

За год число интернет-запросов о микрокредитах в Свердловской области выросло в 1,6 раза

В I полугодии 2017 года количество запросов жителей Свердловской области в интернете о микрокредитах выросло на 63% в ...

За год число интернет-запросов о микрокредитах в Свердловской области выросло в 1,6 раза

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. В I полугодии 2017 года количество запросов жителей Свердловской области в интернете о ...

«Яндекс»: доля туристических запросов екатеринбуржцев снизилась почти на четверть

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2015. С лета 2014 доля туристических запросов в поисковых системах в Екатеринбурге упала на ...

Количество жалоб на мобильных мошенников, поступающих от абонентов ОАО «МегаФон», снизилось в четыре раза

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2010. По итогам первого шестимесячного этапа комплексной программы по борьбе с мошенничеством ...

В январе украинцев в Яндексе интересовали выборы и «количество дебилов в России»

Компания «Яндекс» составила рейтинг популярности поисковых запросов за январь 2010 г. среди украинских пользователей ...