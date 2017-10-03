Банк России за год получил более 155 тыс. запросов от МВД в связи с мошенничеством

В I полугодии 2017 года количество запросов жителей Свердловской области в интернете о микрокредитах выросло на 63% в ...03.10.2017 За год число интернет-запросов о микрокредитах в Свердловской области выросло в 1,6 раза
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2017. В I полугодии 2017 года количество запросов жителей Свердловской области в интернете о ...27.08.2015 «Яндекс»: доля туристических запросов екатеринбуржцев снизилась почти на четверть
УрБК, Екатеринбург, 27.08.2015. С лета 2014 доля туристических запросов в поисковых системах в Екатеринбурге упала на ...21.07.2010 Количество жалоб на мобильных мошенников, поступающих от абонентов ОАО «МегаФон», снизилось в четыре раза
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2010. По итогам первого шестимесячного этапа комплексной программы по борьбе с мошенничеством ...09.02.2010 В январе украинцев в Яндексе интересовали выборы и «количество дебилов в России»
Компания «Яндекс» составила рейтинг популярности поисковых запросов за январь 2010 г. среди украинских пользователей ...