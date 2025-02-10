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Российские банки переориентируются на заемщиков с высоким Персональным кредитным рейтингом

УрБК, Москва, 12.02.2025. В декабре 2024 года средний Персональный кредитный рейтинг (ПКР) клиентов российских банков, взявших кредит, достиг 690 баллов из максимально возможных 999, увеличившись на 10,3% по сравнению с началом предыдущего года.

Напомним, что чем выше числовое значение ПКР гражданина, тем выше его кредитоспособность.

Ранее стало известно, что уровень одобрения потребкредитов россиянам в январе упал до 5%, что является новым историческим минимумом. В январе 2024 года этот показатель составлял 22%.
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