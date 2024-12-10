В Екатеринбурге на 30 суток закрыли кафе «Старик Хинкалыч»

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Серовский отдел Управления Роспотребнадзора закрыл кафе «Успех» в городе Новая Ляля ...11.01.2024 Суд закрыл екатеринбургское арт-кафе FEST 12 на 45 суток после заражения посетителей кишечной инфекцией
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил работу арт-кафе FEST 12, ...02.06.2021 В Екатеринбурге суд закрыл на 15 суток кафе «Матильда» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. По решению суда в Екатеринбурге на 15 суток приостановили деятельность кафе «Матильда» ...19.02.2016 В Алапаевске закрыли кафе «Неаполь» из-за нарушения санитарных норм
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2016. В Алапаевске сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...03.09.2013 Суд на 40 суток приостановил работу кафе «Студия суши» на Химмаше
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2013. Федеральный суд Чкаловского района Екатеринбурга на 40 суток приостановил деятельность ...