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В Екатеринбурге на 30 суток закрыли кафе «Старик Хинкалыч»

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил работу кафе «Старик Хинкалыч» (ул. Сулимова, 50) на 30 суток, сообщает пресс-служба Свердловского Роспотребнадзора.

В ходе проведения внеплановой проверки в смывах с объектов предприятия и образцах пищевой продукции была выявлена кишечная палочка.

Также в кафе обнаружили много других нарушений санитарных требований. В частности, что в точке общепита отсутствовало необходимое оборудование для мытья рук. Кроме того, здесь использовался разделочный инвентарь, не имеющий маркировки.

Роспотребнадзор передал материалы дела в суд, который временно запретил деятельность кафе.
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