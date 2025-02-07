В Екатеринбурге появилась аллея Транспортных прокуроров

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В Екатеринбурге на ВИЗе появится улица имени известного детского писателя Владислава ...03.09.2020 В Екатеринбурге появится улица Владислава Крапивина
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. В Екатеринбурге появится улица в честь известного писателя Владислава Крапивина, ...17.12.2019 В Екатеринбурге появятся улицы Льва Люльева и Профессионалов
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал два постановления о присвоении ...26.07.2013 Улица Прогонная появилась в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2013. В Екатеринбурге появилась улица Прогонная. Соответствующее постановление подписано в ...06.05.2010 В строящемся в Екатеринбурге районе «Академический» появится кедровая аллея
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2010. В преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в жилом районе ...