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Вчера, 18:01

В Екатеринбурге появилась аллея Транспортных прокуроров

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Пешеходная аллея в Железнодорожном районе Екатеринбурга получила официальное наименование «Транспортных прокуроров». Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Новый элемент улично-дорожной сети расположен в границах улиц Машинистов и Колмогорова у Ольховского пруда.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на ВИЗе появится улица имени известного детского писателя Владислава Крапивина. Также несколько новых улиц должны появиться в Новокольцовском и жилом районе «Экодолье».
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