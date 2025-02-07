В Екатеринбурге появилась аллея Транспортных прокуроров

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В Екатеринбурге на ВИЗе появится улица имени известного детского писателя Владислава ...

В Екатеринбурге на ВИЗе появится улица Владислава Крапивина

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2020. В Екатеринбурге появится улица в честь известного писателя Владислава Крапивина, ...

В Екатеринбурге появится улица Владислава Крапивина

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал два постановления о присвоении ...

В Екатеринбурге появятся улицы Льва Люльева и Профессионалов

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2013. В Екатеринбурге появилась улица Прогонная. Соответствующее постановление подписано в ...

Улица Прогонная появилась в Екатеринбурге

В строящемся в Екатеринбурге районе «Академический» появится кедровая аллея

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2010. В преддверии 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в жилом районе ...