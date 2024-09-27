Промпроизводство в Свердловской области за 2024 год выросло на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. Промышленное производство в Свердловской области за первые восемь месяцев 2024 года ...28.06.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 4,4%
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае 2024 года выросло на 4,4% ...29.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%
Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом ...29.02.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 2,7%
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по ...02.03.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 7,4%
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе 2022 года выросло на 7,4% по ...