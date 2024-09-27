Промпроизводство в Свердловской области за 2024 год выросло на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Промышленное производство в Свердловской области за 2024 год выросло на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Свердловскстат. В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 5,9%, «добыча полезных ископаемых» — на 1,5%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство снизилось на 2,6%.

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