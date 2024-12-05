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В Магнитогорске 11 и 12 февраля пройдут бизнес-семинары, посвященные развитию внутреннего туризма

УрБК, Магнитогорск, 11.02.2025. Эксперт в области туризма Геннадий Шаталов проведет в Магнитогорске бизнес-семинары, посвященные развитию внутреннего туризма, а также созданию и продвижению сувенирной продукции.

В Магнитогорске 11 и 12 февраля пройдут бизнес-семинары, посвященные развитию внутреннего туризма
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Организаторами семинаров выступают администрация города Магнитогорска и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) при поддержке АНО «Центр проектного развития», сообщает пресс-служба предприятия.

Тема первого семинара — «Событийный туризм как драйвер развития туризма и продвижения территорий»; он пройдет 11 февраля в арт-квартале городского курорта «Притяжение» (ул. Советская, 132). А 12 февраля в стенах Центральной городской библиотеки имени Б.А. Ручьёва (ул. Советской Армии, 23) состоится семинар «Туристический сувенир: от идеи до туриста».

Геннадий Шаталов — лауреат национальной премии «Туризм. Дело жизни» в номинации «За личный вклад в развитие событийного туризма». Он является основателем федеральных туристических премий Russian Event Awards, «Маршрут года», «Туристический сувенир», «МедиаТур» и Russian Travel Awards.
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