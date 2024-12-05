В Магнитогорске 11 и 12 февраля пройдут бизнес-семинары, посвященные развитию внутреннего туризма

УрБК, Магнитогорск, 05.12.2024. Магнитогорский курорт «Притяжение» получил премию Правительства РФ в сфере туризма. Об ...28.09.2018 «Уральский Рабочий»: Центр развития туризма Свердловской области стал призером национальной премии «Russian Event Awards»
Регион стал лучшим в Уральском и Приволжском федеральном округах. 17 проектов Свердловской области высоко оценили на ...16.11.2016 Выставка Russia Arms Expo признана лучшим бизнес-проектом событийного туризма
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2016. Международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo, ...24.11.2015 В России создали координационный совет по развитию внутреннего туризма
УрБК, Москва, 24.11.2015. Правительство России сформировало координационный совет по развитию внутреннего и въездного ...10.11.2010 Регионы РФ получили право самостоятельно принимать программы развития туризма
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2010. Совет Федерации РФ одобрил закон, позволяющий регионам развивать туризм на своих ...