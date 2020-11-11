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Сегодня, 15:06

Опрошенные россияне считают, что доллар за год вырастет до 114 рублей

Большинство опрошенных россиян считают, что курс доллара США через год вырастет до 114 рублей. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам проведенного опроса.

Специалисты ВЦИОМ отмечают, что жители России чаще делают краткосрочные прогнозы, чем долгосрочные. Только 49% опрошенных согласились дать прогноз на год. Прогноз на ближайшие три месяца предоставили 61% респондентов: они считают, что за этот период доллар вырастет на 11 рублей, достигнув отметки в 109 рублей.

Сейчас курс доллара США, согласно данным Центрального банка, составляет 96,78 рубля.
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