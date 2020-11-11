Опрошенные россияне считают, что доллар за год вырастет до 114 рублей

УрБК, Москва, 11.02.2025. Большинство опрошенных россиян считают, что курс доллара США через год вырастет до 114 ...11.11.2020 Россияне спрогнозировали рост курса доллара США до 90 рублей
Более трети (37%) опрошенных россиян не следили за курсом рубля в октябре 2020 года. Ровно год назад доля таких граждан ...11.11.2020 Россияне спрогнозировали рост курса доллара США до 90 рублей
УрБК, Москва, 11.11.2020. Более трети (37%) опрошенных россиян не следили за курсом рубля в октябре 2020 года. Ровно ...27.05.2016 ВЦИОМ: Жители России прогнозируют усиление доллара США к концу июля до 70 рублей
УрБК, Москва, 27.05.2016. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечают с начала года ...11.03.2015 Более трети россиян считают причиной кризиса падение цен на нефть
Порядка 39% россиян считают главной причиной экономического кризиса в стране не санкции, а снижение цен на нефть. Такие ...