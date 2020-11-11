Опрошенные россияне считают, что доллар за год вырастет до 114 рублей

Более трети (37%) опрошенных россиян не следили за курсом рубля в октябре 2020 года. Ровно год назад доля таких граждан ...11.11.2020 Россияне спрогнозировали рост курса доллара США до 90 рублей
УрБК, Москва, 11.11.2020. Более трети (37%) опрошенных россиян не следили за курсом рубля в октябре 2020 года. Ровно ...27.05.2016 ВЦИОМ: Жители России прогнозируют усиление доллара США к концу июля до 70 рублей
УрБК, Москва, 27.05.2016. Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отмечают с начала года ...04.02.2016 Почти 40% россиян прогнозируют дальнейшее ослабление рубля
38% опрошенных россиян считают, что в ближайшие 12 месяцев курс рубля упадет по отношению к долл. США. Об этом ...11.03.2015 Более трети россиян считают причиной кризиса падение цен на нефть
Порядка 39% россиян считают главной причиной экономического кризиса в стране не санкции, а снижение цен на нефть. Такие ...