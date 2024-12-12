Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 21 сотрудником

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры ООО «ЭСК «Энергомост» погасило ...16.10.2024 Прокуратура заставила строительную организацию погасить долг по зарплате в 5,3 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2024. Уральская строительная компания «ЭСК «Энергомост» погасила задолженность по зарплате в ...09.10.2024 В Алапаевске после вмешательства прокуратуры МУП «Коммунальные сети» погасило зарплатный долг на сумму свыше 9 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. Алапаевская городская прокуратура во время надзорных мероприятий установила, что МУП ...24.01.2023 В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры компания «СанТехСтрой» погасила долга по зарплате на сумму более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2023. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга инициировала проверку исполнения трудового ...26.03.2020 Компания «Робитэкс» после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по зарплате на 7,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2020. В Качканаре в полном объеме погашена задолженность по зарплате на сумму свыше 7,2 млн ...