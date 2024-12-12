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Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 21 сотрудником

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга в ходе надзорных мероприятий установила, что ООО «Стройгрупп» накопило задолженность по зарплате перед 21 работником на общую сумму свыше 4 млн руб.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области, прокуратура внесла гендиректору предприятия представление об устранении нарушений, а также направила материалы в следственные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность перед работниками ООО «Стройгрупп» была погашена в полном объеме.
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