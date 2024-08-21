Число телефонных мошенничеств в России за год выросло на 15%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Специалисты Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской ...

Свердловское Управление ФНС России предупредило граждан о новой схеме мошенников

УрБК, Челябинск, 12.03.2024. Жители Южного Урала, поддавшись на уловки мошенников, перевели на счета, указанные ...

Жители Челябинской области перевели мошенникам около 1,7 млн рублей

Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...