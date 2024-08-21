Число телефонных мошенничеств в России за год выросло на 15%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Специалисты Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской ...12.03.2024 Жители Челябинской области перевели мошенникам около 1,7 млн рублей
УрБК, Челябинск, 12.03.2024. Жители Южного Урала, поддавшись на уловки мошенников, перевели на счета, указанные ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...17.09.2019 В Свердловской области судебные приставы предупредили о появлении нового вида мошенничества
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2019. На Среднем Урале появился новый вид телефонных мошенников. Они звонят и представляются ...27.01.2011 МВД РФ предупреждает об активизации деятельности телефонных мошенников
УрБК, Москва, 27.01.2011. Управление «К» Министерства внутренних дел России предупреждает об активизации деятельности ...