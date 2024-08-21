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Сегодня, 09:42

Число телефонных мошенничеств в России за год выросло на 15%

УрБК, Москва, 11.02.2025. По итогам 2024 года в России зарегистрировали 130 тыс. случаев телефонного мошенничества. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 15%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Генпрокуратуры.

Уточняется, что чаще всего мошенники звонят или отправляют потенциальной жертве сообщение в мессенджер, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, банков, многофункциональных и колл-центров. Они сообщают о необходимости перевести деньги на «безопасный» счет, а также оформить кредит или оплатить услуги.

«В использовании нелегальных схем участвует целая цепочка махинаторов с распределением ролей, включая организаторов, «обнальщиков» и подставных лиц (дропперов)», — отметили в пресс-службе ведомства.

Там также сообщили, что в прошлом году в российские суды поступило 1 тыс. 500 исков (на общую сумму более 190 млн руб.) об оспаривании кредитных договоров, заключенных гражданами под влиянием мошенников.
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