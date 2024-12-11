Импорт живых цветов в УрФО за год вырос на 70%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Импорт живых цветов в УрФО за год вырос на 70% как в количественном, так и в стоимостном выражении. В 2024 году на Урал было привезено 4,5 т цветов общей стоимостью более 3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Самыми популярными цветами традиционно остаются розы. В 2024 году их было завезено почти 50 млн шт. Больше всего их заказывают из Эквадора, Кении и Нидерландов. На втором месте по популярности — хризантемы. Их доставили 14 млн шт. Также среди лидеров — гвоздики и гладиолусы. Объем их импорта вырос в два раза.



Доставка происходит автомобильным транспортом. Отмечается, что в этом месяце планируется рост поставок в связи с предстоящими праздниками.