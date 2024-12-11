Импорт живых цветов в УрФО за год вырос на 70%

УрБК, Москва, 11.12.2024. По итогам 2024 года россияне купят 2,02 млрд шт. свежесрезанных цветов. Таким образом, объем ...27.02.2024 С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...31.08.2021 За август в Свердловскую область было доставлено 450 тонн цветов
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2021. В течение августа в преддверии 1 сентября в Свердловскую область было доставлено ...31.08.2018 В Екатеринбург накануне Дня знаний привезли 184 тонны цветов на сумму в 1 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Три партии цветов общим весом 184 т прошли таможенный контроль в грузовом терминале ...06.03.2014 Объем импортных поставок цветов на Урал в 2014 году сократился на 40%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2014. В 2014 году наблюдается снижение импортных поставок цветов на Урал на 40,4%. Об этом ...