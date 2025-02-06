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Сегодня, 09:03

Объем выплаченного банками кешбэка за год вырос в 1,5 раза

УрБК, Москва, 10.02.2025. В 2024 году совокупный объем выплаченного банками РФ кешбэка составил около 300 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 100 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику финансовых организаций.

Речь идет о кешбэке в виде денежных выплат и бонусов (их перевели в рублевый эквивалент).

Основной причиной роста выплат в 2024 году банки называют обновление программ лояльности.
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