Объем выплаченного банками кешбэка за год вырос в 1,5 раза

УрБК, Москва, 06.02.2025. Объем продажи духов в 2024 году вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом, пишут ...20.01.2025 Турпоток из России в Японию за год вырос в 2,3 раза
УрБК, Москва, 20.01.2025. По итогам 2024 года Японию посетили 99,3 тыс. туристов из России. Об этом сообщает Ассоциации ...07.11.2024 Объем выданных потребкредитов в РФ за год сократился на 43%
УрБК, Москва, 07.11.2024. Объем выданных россиянам кредитов наличными в октябре 2024 года составил 309 млрд руб., что ...18.06.2024 Объем выполненных строительных работ в УрФО в I квартале вырос на 7%
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Уральском федеральном ...31.03.2016 За 2015 год чистый убыток Газпромбанка по МСФО вырос в 3,5 раза
УрБК, Москва, 31.03.2016. По итогам 2015 года чистый убыток Газпромбанка по МСФО вырос в 3,48 раза и составил 47,7 млрд ...