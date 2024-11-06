Свердловская область за 11 месяцев прошлого года приняла 3,1 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2024. Свердловская область стала лауреатом федеральной премии «Многогранность» в области ...02.09.2024 С начала 2024 года отели Свердловской области посетило более 1,2 млн туристов
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2024. С начала 2024 года отели Свердловской области посетило более 1,2 млн туристов. Об этом ...25.01.2024 Свердловская область названа одним из самых популярных туристических направлений в 2024 году
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. Свердловская область оказалась одним из самых популярных у туристов регионов России. Об ...02.10.2023 Свердловская область вошла в топ-10 популярных направлений по итогам летнего сезона
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Свердловская область с мая по август 2023 года вошла в десятку регионов, ...19.02.2018 Свердловская область в 2017 году приняла более 2,5 млн туристов
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...