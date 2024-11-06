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Свердловская область за 11 месяцев прошлого года приняла 3,1 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Свердловская область с января по ноябрь 2024 года приняла 3,1 млн туристов, сообщает региональный департамент информполитики.

Больше всего гостей прибывает с регионов Большого Урала и центральной части страны. Отмечается, что турпоток в Свердловскую область растет в том числе за счет появления новых туристических локаций и мест размещения.

В 2024 году туристическая инфраструктура региона активно развивалась благодаря строительству модульных отелей. Отбор участников этой программы проводится на федеральном уровне. За прошедший год количество номеров в загородных объектах размещения увеличилось более чем на 200 штук.
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