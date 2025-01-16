УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:36

Производство спиртных напитков в России в январе снизилось почти на 30%

УрБК, Москва, 07.02.2025. В России в январе произвели 5,3 млн декалитров (дал) спиртных напитков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 28%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль.

Продажи водки сократились на треть (до 3,4 млн дал), коньяка — на 3% (до 498,4 тыс. дал), ликеро-водочных изделий — на 21,6% (до 995,7 тыс. дал), других спиртных напитков — на 27,8% (до 421,2 тыс. дал).

Согласно пояснениям Росалкогольтабакконтроля, снижение объема производства связано с увеличением ставок акцизов и минимальных цен с начала года, что привело к наращиванию производителями запасов продукции в конце предыдущего года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.01.2025 Производство ликероводочных напитков в РФ за год увеличилось на 29%

УрБК, Москва, 16.01.2025. Выпуск ликероводочных напитков в РФ за 2024 год вырос на 28,6% по сравнению с предыдущим ...

08.11.2024 В России впервые с начала года отмечено снижение производства алкоголя

УрБК, Москва, 08.11.2024. В России за период с января по октябрь 2024 года произвели 151,2 млн. декалитров (дал) ...

18.06.2024 Продажи алкогольных напитков крепостью более 9% в РФ с января по май выросли почти на 19%

С января по май 2024 года жители РФ приобрели на 5% больше алкогольной продукции всех категорий (кроме пива, пивных ...

18.06.2024 Продажи алкогольных напитков крепостью более 9% в РФ с января по май выросли почти на 19%

УрБК, Москва, 18.06.2024. С января по май 2024 года жители РФ приобрели на 5% больше алкогольной продукции всех ...

14.04.2015 Производство водки в России в 2014 году упало на 22,5%

УрБК, Москва,14.04.2015. Производство водки в 2014 году в России снизилось на 22,5% по сравнению с 2013 годом, до 67,6 ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (122)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18