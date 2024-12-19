Свердловская область вошла в топ-5 регионов России по вводу многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Свердловская область вошла в топ-5 регионов России по вводу многоквартирных домов. В 2024 году на кадастровый учет было поставлено 105 многоэтажек. Об этом сообщает управление Росреестра региона.



«За 2024 год на кадастровый учет было поставлено 105 многоквартирных домов, из которых 83% расположены в Екатеринбурге, 6% — в Каменск-Уральском городском округе, а также по 4% в Березовском муниципальном округе и городском округе Верхняя Пышма», — сообщает руководитель управления Игорь Цыганаш.



По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова, регион постоянно наращивает темпы строительства. Он отметил, что в прошлом году было введено в эксплуатацию 36 тыс. квартир общей площадью 1 млн 729 тыс. кв. м.