УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:53

Свердловский Росреестр поставил на кадастровый учет 3 объекта образования в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Управление Росреестра по Свердловской области поставило на кадастровый учет три объекта образования в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении ведомства.

На кадастровой карте появилось, в частности, здание детской музыкальной школы № 7 общей площадью более 1,5 тыс. квадратных метров по улице Технической. Учреждение оборудовано классами для индивидуальных и фронтальных занятий, оркестровым классом, актовым залом на 118 мест с размещением органа.

Также в реестр внесено здание физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью более 4 тыс. кв. м по ул. Кировградская. Третьим на учет поставлено здание дошкольного образовательного учреждения на 300 мест площадью более 5,4 тыс. кв. м по бульвару Владимира Белоглазова.

«В современных условиях задача эстетического воспитания подрастающего поколения является наиболее актуальной. Строительство новых объектов будет способствовать всестороннему развитию детей, зажигать новые звезды искусства и спорта. Учитывая социальную значимость, учетно-регистрационные действия в отношении таких объектов проводятся в сжатые сроки и находятся под особым контролем Управления», — отмечает руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.01.2022 В Свердловской области в прошлом году поставили на кадастровый учет более 10 тыс. индивидуальных жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На Среднем Урале в 2021 году поставили на кадастровый учет 10,4 тыс. индивидуальных ...

14.07.2021 В Екатеринбурге поставили на кадастровый учет новый детский сад в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2021. В Екатеринбурге поставили на кадастровый учет новый детский сад, расположенный в ...

26.07.2011 До конца 2011 года в Екатеринбурге планируется сдать в эксплуатацию 6 деловых центров

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2011. До конца 2011 года в Екатеринбурге будет введено шесть деловых центров: четыре объекта ...

09.02.2010 В 2010 году в Екатеринбурге запланировано строительство 5 деловых центров

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2010. «По состоянию на 1 января 2010 года в городе Екатеринбурге действует 64 деловых центра ...

13.01.2009 В 2009 году в Екатеринбурге планируется ввести в эксплуатацию 13 деловых центров общей площадью 382,7 тысячи квадратных метров

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2009. В 2009 году в Екатеринбурге планируется ввести в эксплуатацию 13 деловых центров общей ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (309)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.