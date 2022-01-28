Свердловский Росреестр поставил на кадастровый учет 3 объекта образования в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Управление Росреестра по Свердловской области поставило на кадастровый учет три объекта образования в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении ведомства.



На кадастровой карте появилось, в частности, здание детской музыкальной школы № 7 общей площадью более 1,5 тыс. квадратных метров по улице Технической. Учреждение оборудовано классами для индивидуальных и фронтальных занятий, оркестровым классом, актовым залом на 118 мест с размещением органа.



Также в реестр внесено здание физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью более 4 тыс. кв. м по ул. Кировградская. Третьим на учет поставлено здание дошкольного образовательного учреждения на 300 мест площадью более 5,4 тыс. кв. м по бульвару Владимира Белоглазова.



«В современных условиях задача эстетического воспитания подрастающего поколения является наиболее актуальной. Строительство новых объектов будет способствовать всестороннему развитию детей, зажигать новые звезды искусства и спорта. Учитывая социальную значимость, учетно-регистрационные действия в отношении таких объектов проводятся в сжатые сроки и находятся под особым контролем Управления», — отмечает руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.