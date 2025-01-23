УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:35

Годовая инфляция в России замедлилась до 9,92%

УрБК, Москва, 06.02.2025. Годовая инфляция в России с 28 января по 3 февраля замедлилась с 9,95% до 9,92%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

Недельная инфляция составила 0,16%. Цены на продовольственные товары за отчетный период увеличились на 0,27%. Стоимость непродовольственных товаров не изменилась, а услуги подорожали на 0,19%

Ранее стало известно, что Свердловская область попала в число 20 регионов РФ, где быстрее всего растут цены.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.01.2025 Годовая инфляция в России ускорилась до 9,92%

УрБК, Москва, 23.01.2025. Годовая инфляция в России с 14 по 20 января 2025 года ускорилась с 9,86% до 9,92%. Об этом ...

21.11.2024 Годовая инфляция в РФ с 12 по 18 ноября ускорилась до 8,68%

УрБК, Москва, 21.11.2024. С 12 по 18 ноября годовая инфляция в РФ составила до 8,68% против 8,56% на предыдущем неделе. ...

26.09.2024 Годовая инфляция в России замедлилась до 8,59%

УрБК, Москва, 26.09.2024. Годовая инфляция в России за неделю с 17 по 23 сентября замедлилась до 8,59% с 8,74% неделей ...

19.09.2024 На прошлой неделе годовая инфляция в России замедлилась до 8,74%

УрБК, Москва, 19.09.2024. Годовая инфляция в России за неделю с 10 по 16 сентября замедлилась на 0,11 п.п. по сравнению ...

14.03.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%

Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в январе — ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (122)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18