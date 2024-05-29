УК «Фонд Радомир» объявила о проведении капитального ремонта в 19 домах в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. В Екатеринбурге начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Здания, ...23.05.2024 Многоквартирные дома с собственным счетом на капремонт должны провести собрания собственников
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества многоквартирных ...23.12.2020 В администрации Екатеринбурга утвердили план по капремонту жилых домов на 2021 год
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. Администрация Екатеринбурга утвердила перечень многоквартирных домов, в которых в 2021 ...03.11.2015 Прокуратура добивается персональной ответственности для Александра Караваева за срыв программы по капремонту домов
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2015. Прокуратура добивается персональной ответственности для генерального директора ...16.10.2009 Лишь 18 субъектов РФ полностью завершили работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2009. «В ряде регионов работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, связанные с ...