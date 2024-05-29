УК «Фонд Радомир» объявила о проведении капитального ремонта в 19 домах в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Администрация Екатеринбурга утвердила перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2025 году. В него вошли 19 объектов, которые находятся под управлением УК «Фонд Радомир», сообщили представители компании.



Работы по капитальному ремонту коснутся многоквартирных домов, средства на которые собираются в «общем котле», а управление финансами осуществляется Фондом капремонта.



Представители УК также рассказали о последних нововведениях в жилищном законодательстве. Сейчас если уровень сбора взносов на капитальный ремонт в домах, использующих специальные счета, не достигает 60% (ранее было 50%), эти средства будут переведены на счет регионального оператора.