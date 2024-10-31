Объем производства сельхозтехники в России за год сократился на 12,5%

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УрБК, Москва, 19.06.2020. Правительство России одобрило распоряжение о предоставлении аграриям дополнительной ...

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Объем производства овощей и фруктов в хозяйствах свердловчан сократился на 18,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2018. В 2017 году жители Свердловской области вырастили в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) ...