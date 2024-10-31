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Вчера, 10:00

Объем производства сельхозтехники в России за год сократился на 12,5%

УрБК, Москва, 05.02.2025. Объем производства сельхозтехники в РФ в 2024 году сократился на 12,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 237,1 млрд руб. Об этом сообщили в ассоциации «Росспецмаш», пишет ТАСС.

Основными причинами отрицательной динамики в ассоциации называют высокую ключевую ставку регулятора, низкую доходность агробизнеса, недостаточную государственную поддержку, а также рост себестоимости производства техники и сельскохозяйственной продукции.

Также в ассоциации рассказали, что отгрузка сельхозтехники на внутренний рынок за 2024 год снизилась на 17,6%, при этом экспорт такой продукции вырос на 5,3%.
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