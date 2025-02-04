ЦБ: Россиянам не будут принудительно открывать цифровые кошельки

УрБК, Москва, 04.02.2025. Жители России смогут открывать цифровые кошельки (счет цифрового рубля) только по ...30.08.2024 С 1 сентября в тестировании цифрового рубля примут участие 9 тыс. россиян и 1 тыс. 200 компаний
УрБК, Москва, 30.08.2024. В тестировании цифрового рубля примут участие 9 тыс. россиян и 1 тыс. 200 компаний. Новый ...29.07.2019 В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки
Граждане РФ не смогут анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной ...29.07.2019 В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки
УрБК, Москва, 29.07.2019. Граждане РФ не смогут анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в ...26.04.2016 ЦБ: Рост обналичивания через online-кошельки становится проблемой
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2016. Обналичивание денег через электронные кошельки приобрело в России серьезные масштабы, ...