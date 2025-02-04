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04.02.2025

ЦБ: Россиянам не будут принудительно открывать цифровые кошельки

Жители России смогут открывать цифровые кошельки (счет цифрового рубля) только по собственному желанию, говорится в материалах Центробанка.

Кошельки не будут открываться автоматически или по требованию других лиц. Гражданам не придется заполнять никаких специальных заявлений об отказе от использования цифровых рублей.

Уточняется, что этот инструмент будет предназначен исключительно для проведения платежей и переводов, а не для сбережений и кредитования.
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