ЦБ: Россиянам не будут принудительно открывать цифровые кошельки

УрБК, Москва, 30.08.2024. В тестировании цифрового рубля примут участие 9 тыс. россиян и 1 тыс. 200 компаний. Новый ...02.06.2021 Совфед одобрил закон о штрафах за сокрытие крупных переводов через иностранные электронные кошельки
УрБК, Москва, 02.06.2021. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за сокрытие от налоговых органов крупных переводов ...29.07.2019 В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки
Граждане РФ не смогут анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в закон о национальной ...29.07.2019 В России запретят анонимно пополнять электронные кошельки
УрБК, Москва, 29.07.2019. Граждане РФ не смогут анонимно пополнять электронные кошельки. Соответствующие поправки в ...26.04.2016 ЦБ: Рост обналичивания через online-кошельки становится проблемой
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2016. Обналичивание денег через электронные кошельки приобрело в России серьезные масштабы, ...