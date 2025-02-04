УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.02.2025

На Свердловской киностудии пройдет третья лаборатория неигрового кино «ДОК Инкубатор»

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. На Свердловской киностудии в конце февраля — начале марта пройдет третья лаборатория неигрового кино «ДОК Инкубатор». Об этом говорится в сообщении на сайте киностудии.

Цель лаборатории — помочь авторам неигрового кино, в том числе, начинающим, правильно оформлять идею фильма — писать синопсис, режиссерскую экспликацию, дорабатывать замысел картины.

Участниками программы могут стать все, у кого есть готовая идея создания фильма и кто планирует снимать кино на Урале.

«Лучшие проекты Свердловская киностудия подаст на конкурс в Министерство культуры РФ. Именно после «ДОК Инкубатора» получили финансирование и были сняты такие документальные фильмы, как «Кобот», «Для своих», «Небо для Сережи», «Наперекор», «Арендт с Урала». В данный момент в подготовительном периоде неигровая картина «Новые крылья», — говорится в сообщении.

Заявку на участие в проекте можно подать до 19 февраля 2025 года на сайте Свердловской киностудии.

Ранее заместитель губернатора Среднего Урала Дмитрий Ионин в интервью УрБК рассказывал, что кино входит в число приоритетных креативных индустрий региона.

«Приоритетные креативные индустрии, в чьем развитии заключен наибольший потенциал для экономики (в соответствии с аналитикой АСИ): медиа, мода, кино и народные художественные промыслы. Их поддержке мы сегодня придаем большое значение», — отмечал Дмитрий Ионин.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.08.2023 В Екатеринбурге 26 августа в восьмой раз пройдет акция «Ночь кино»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 26 августа пройдет «Ночь кино». Акция Министерства культуры РФ и Фонда ...

14.01.2015 Дмитрия Медведева попросили сохранить Свердловскую киностудию

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2014. Депутат Госдумы Ольга Тимофеева попросила председателя правительства России Дмитрия ...

30.05.2013 В рамках «Дней Европы» в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Неизвестное европейское кино»

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2013. В преддверии саммита Россия — Евросоюз с 31 мая по 1 июня в Екатеринбурге пройдет ...

28.02.2013 Минкульт планирует реанимировать Свердловскую киностудию

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2013. В 2013 году Свердловскую киностудию ждет смена формы собственности — вероятнее всего, ...

27.02.2009 В Краснодаре стартует фестиваля кинематографистов «Молодой киновек»

Сегодня в Краснодаре откроется V фестиваля кинематографистов «Молодой киновек», который приурочен к Году молодежи в ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Февраль 2025 (83)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18