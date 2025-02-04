На Свердловской киностудии пройдет третья лаборатория неигрового кино «ДОК Инкубатор»

Материалы по теме

В Екатеринбурге 26 августа в восьмой раз пройдет акция «Ночь кино»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 26 августа пройдет «Ночь кино». Акция Министерства культуры РФ и Фонда ...

Дмитрия Медведева попросили сохранить Свердловскую киностудию

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2014. Депутат Госдумы Ольга Тимофеева попросила председателя правительства России Дмитрия ...

В рамках «Дней Европы» в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Неизвестное европейское кино»

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2013. В преддверии саммита Россия — Евросоюз с 31 мая по 1 июня в Екатеринбурге пройдет ...

Минкульт планирует реанимировать Свердловскую киностудию

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2013. В 2013 году Свердловскую киностудию ждет смена формы собственности — вероятнее всего, ...

В Краснодаре стартует фестиваля кинематографистов «Молодой киновек»

Сегодня в Краснодаре откроется V фестиваля кинематографистов «Молодой киновек», который приурочен к Году молодежи в ...