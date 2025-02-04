На Свердловской киностудии пройдет третья лаборатория неигрового кино «ДОК Инкубатор»

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2023. В Екатеринбурге 26 августа пройдет «Ночь кино». Акция Министерства культуры РФ и Фонда ...14.01.2015 Дмитрия Медведева попросили сохранить Свердловскую киностудию
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2014. Депутат Госдумы Ольга Тимофеева попросила председателя правительства России Дмитрия ...30.05.2013 В рамках «Дней Европы» в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Неизвестное европейское кино»
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2013. В преддверии саммита Россия — Евросоюз с 31 мая по 1 июня в Екатеринбурге пройдет ...28.02.2013 Минкульт планирует реанимировать Свердловскую киностудию
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2013. В 2013 году Свердловскую киностудию ждет смена формы собственности — вероятнее всего, ...27.02.2009 В Краснодаре стартует фестиваля кинематографистов «Молодой киновек»
Сегодня в Краснодаре откроется V фестиваля кинематографистов «Молодой киновек», который приурочен к Году молодежи в ...