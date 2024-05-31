Средний чек одного похода в ресторан за год вырос на 11%

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Свердловской области средний размер займа микрофинансовых организаций (МФО) в апреле ...31.05.2024 В Свердловской области средний размер займа МФО за год вырос на 15,6%
В Свердловской области средний размер займа микрофинансовых организаций (МФО) в апреле 2024 года составил 12,24 тыс. ...22.02.2024 Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей
Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов составил 9 тыс. 167 руб., что на 5,5% ...22.02.2024 Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов ...17.01.2017 «Ромир»: В декабре средний чек в УрФО вырос на 9,8%
УрБК, Москва, 17.01.2017. За декабрь 2016 года в Уральском федеральном округе (УрФО) средний чек вырос на 9,8% до 492 ...