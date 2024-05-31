Средний чек одного похода в ресторан за год вырос на 11%

УрБК, Москва, 03.02.2025. За 2024 год средний чек одного похода в ресторан в России вырос на 11,4%. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».



Согласно данным исследования, по итогам прошедшего года поход в кафе в среднем обходится жителю России в 1 тыс. 896 руб. В 2023 году этот показатель составлял 1 тыс. 701 руб.



На первом месте по количеству платежей в ресторанах в прошедшем году оказалась Москва со средним чеком 2 тыс. 053 руб. Далее идут Санкт-Петербург (2 тыс. 173 руб.) и Набережные Челны (1 тыс. 173 руб.).



Также отмечается, что за последний год в России заметно вырос средний чек на фастфуд. Если в 2023 году одна покупка в точке быстрого питания в среднем стоила 377 руб., то в 2024 году показатель вырос до 466 руб. (+23,6%).