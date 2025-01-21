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Вчера, 11:26

Мировые цены на кофе обновили максимум за 47 лет

УрБК, Москва, 03.02.2025. Биржевые цены на кофе в мире обновили максимум за последние 47 лет. Об этом рассказали в компании «МилФудс» (Кофейный бренд Poetti, экс-Paulig в России), пишет РИА Новости.

«За прошлый год цены на робусту взлетели более чем в два раза, тогда как арабика подорожала на 80%. В итоге стоимость зеленого зерна достигла максимума за последние 47 лет», — заявили в компании.

Аналитики объясняют рост цен на кофе неурожаем зерен из-за неблагоприятных погодных условий, уменьшением запасов на биржевых складах, новыми законодательными инициативами и инфляцией.
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