Мировые цены на кофе обновили максимум за 47 лет

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. На 13 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила ...15.06.2023 Кофе в России к концу года может подорожать на 15%
УрБК, Москва, 15.06.2023. Кофе в России к концу 2023 года может подорожать на 15%. Такой прогноз дал директор по ...15.05.2023 Мировые цены на кофейные зерна обновили многолетний максимум
УрБК, Москва, 15.05.2023. Мировые оптовые цены на кофейные зерна робусты, одного из самых популярных сортов кофе, ...01.12.2021 Мировые цены на кофе обновили десятилетний максимум
УрБК, Москва, 01.12.2021. Мировые цены на кофе достигли максимального уровня за 10 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ...22.05.2015 Мировые цены на кофе обновили минимум за полтора года
УрБК, Москва, 22.05.2015. Мировые цены на кофе опустилась до минимума с января 2014 года из-за прогнозов переизбытка ...