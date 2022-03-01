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Вчера, 09:44

В России цены на запчасти для автомобилей за год выросли на 20-50%

УрБК, Москва, 03.02.2025. В России цены на запчасти для автомобилей за последний год выросли на 20-50%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитическую компанию JVO.

Больше всего подорожали электронные компоненты (в 2 раза), элементы трансмиссии и двигателя (в 1,5 раза), а также колодки и диски (на 30-50%).

Отмечается, что темпы увеличения цен существенно превышают среднюю инфляцию, которая составила 9,5% в прошлом году.

По оценкам аналитиков, наиболее сложная ситуация сложилась с запчастями для европейских марок: Mercedes, BMW, Volvo, Skoda, Audi и Volkswagen. Основные трудности связаны с проблемами поставок комплектующих из-за санкций и сложностей с проведением платежей. Автосервисы и страховые компании также указывают на колебания валютных курсов и общий рост инфляции.
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