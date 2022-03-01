В России цены на запчасти для автомобилей за год выросли на 20-50%

УрБК, Москва, 01.03.2022. Volkswagen прекратил отгрузки находящихся в России автомобилей марок, входящих в состав ООО ...13.12.2018 Volkswagen отзывает в России более 7 тыс. автомобилей Audi из-за насоса охлаждающей жидкости
УрБК, Москва, 13.12.2018. ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в РФ более 7 тыс. 095 автомобилей марок Audi A4, А5, А6 ...09.06.2018 Дистрибьюторы BMW и Mercedes с 1 июля повышают цены в России
УрБК, Москва, 09.06.2018. Дистрибьюторы автомобилей BMW и Mercedes в России с 1 июля повысят цены на 1% и 3-5% ...26.07.2016 За год легковые автомобили в России подорожали на 17%
В I полугодии 2016 года средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли на 17% в годовом выражении ...26.07.2016 Автостат: За год легковые автомобили в России подорожали на 17%
УрБК, Москва, 26.07.2016. В I полугодии 2016 года средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли ...