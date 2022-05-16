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Вчера, 16:14

Свердловская область заняла шестое место в рейтинге цифровой трансформации

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Свердловская область по итогам 2024 года заняла 6 место из 88 в рейтинге цифровой трансформации среди субъектов РФ. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Минцифры региона.

Рейтинг оценивает уровень цифровизации экономики и органов государственной власти, а также доступность госуслуг для населения в электронной форме. Средний Урал получил максимальные результаты по 9-ти показателям рейтинга из 15-ти.

Отметим, что с 2021 года Свердловская область поднялась с 74-го до 6-го места.
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