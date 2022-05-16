Свердловская область заняла шестое место в рейтинге цифровой трансформации

По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов в рейтинге ...16.05.2022 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов ...14.02.2018 Свердловская область заняла 11 место в рейтинге регионов по качеству жизни
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2018. Свердловская область заняла 11 место в рейтинге субъектов РФ по уровню качества жизни, ...24.06.2010 Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ
Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ. Рейтинговое агентство AK&M ...24.06.2010 Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ
УрБК, Москва, 24.06.2010. Свердловская область заняла 11-е место в рейтинге кредитоспособности регионов РФ. Рейтинговое ...