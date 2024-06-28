УрБК, Челябинск, 31.01.2025. Объем выданных в Челябинской области автокредитов по итогам 2024 года составил 67,6 млрд ...

Объем выданных на Южном Урале автокредитов за 2024 год составил 68 млрд рублей

На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос более чем в два раза

УрБК, Челябинск, 28.06.2024. В Челябинской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил 26,67 ...