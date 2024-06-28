УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:00

Объем выданных на Южном Урале автокредитов за 2024 год составил 68 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 31.01.2025. Объем выданных в Челябинской области автокредитов по итогам 2024 года составил 67,6 млрд руб. Это на 56,6% больше, чем за предыдущий год, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По этому показателю Южный Урал занял девятое место в стране среди 30 исследуемых регионов РФ. Наибольший объем выданных автокредитов эксперты зафиксировали в Москве (183,2 млрд руб.), Московской области (153,3 млрд руб.), Санкт-Петербурге (115,2 млрд руб.), Республике Татарстан (109,4 млрд руб.) и Краснодарском крае (106,3 млрд руб.).

Согласно данным НБКИ, в целом по стране в прошлом году было оформлено автокредитов на общую сумму 2,34 трлн руб., что на 58,3% больше, чем годом ранее (в 2023 году — 1,48 трлн руб.).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:02 Объем выданных на Южном Урале автокредитов за 2024 год составил 68 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 31.01.2025. Объем выданных в Челябинской области автокредитов по итогам 2024 года составил 67,6 млрд ...

28.06.2024 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос более чем в два раза

УрБК, Челябинск, 28.06.2024. В Челябинской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил 26,67 ...

31.01.2024 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос на 108%

УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В январе-декабре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 38,5 ...

29.06.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей

В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 млрд руб. Это на 49,9% больше ...

04.02.2022 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год увеличился на 35,9%

УрБК, Челябинск, 04.02.2022. В Челябинской области в 2021 году выдали кредиты на покупку новых и подержанных ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню10.01.2025Ледовый городок в Академическом районе Екатеринбурга за период новогодних каникул посетило порядка 50 тыс. человек10.01.2025Свердловская область в 2024 году нарастила налоговые отчисления в консолидированный бюджет РФ на 9,1%15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты09.01.2025Гендиректор девелопера Академического района Екатеринбурга Сергей Ланцов принял участие в акции «Елка желаний»
Архив новостей
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18