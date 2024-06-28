Объем выданных на Южном Урале автокредитов за 2024 год составил 68 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 28.06.2024. В Челябинской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил 26,67 ...04.04.2024 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 127%
В январе-феврале 2024 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 7,83 млрд руб. Это на 127% ...31.01.2024 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос на 108%
УрБК, Челябинск, 31.01.2024. В январе-декабре 2023 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 38,5 ...29.06.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей
В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 млрд руб. Это на 49,9% больше ...04.02.2022 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год увеличился на 35,9%
УрБК, Челябинск, 04.02.2022. В Челябинской области в 2021 году выдали кредиты на покупку новых и подержанных ...